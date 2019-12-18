Отстоял на ноль: Лунин дебютировал за Вальядолид

Украинский страж ворот «Вальядолида» Андрей Лунин сыграл полную игру 1/64 финала Кубка Испании против «Толосы» (3:0).

Этот матч стал для игрока дебютным в футболке «Вальядолида».

Стоит отметить, что игроки «Толоса» за весь матч нанесли всего три удара по воротам соперника, но ни разу не попала в створ.

Напомним, Лунин защищает цвета «Вальядолида» на правах аренды.

Толоса – Вальядолид 0:3

Голы:

0:1 – 21 Унал, 0:2 – 57 Агуадо, 0:3 – 65 Агуадо.