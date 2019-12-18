Отстоял на ноль: Лунин дебютировал за Вальядолид

Украинский страж ворот «Вальядолида» Андрей Лунин сыграл
полную игру 1/64 финала Кубка Испании против «Толосы» (3:0).
Этот матч стал для игрока дебютным в футболке «Вальядолида».
Стоит отметить, что игроки «Толоса» за весь матч нанесли всего
три удара по воротам соперника, но ни разу не попала в створ.
Напомним, Лунин защищает цвета «Вальядолида» на правах
аренды.
Толоса – Вальядолид
0:3
Голы:
0:1 – 21 Унал, 0:2 – 57 Агуадо, 0:3 – 65 Агуадо.
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