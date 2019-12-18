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Футбол

Пятнадцатый игрок покинул одесский Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Танчик

Одесский “Черноморец”, который провалил первую половину сезона в Первой лиге, весеннюю часть чемпионата начнет в абсолютно новом составе.

Ранее уже сообщалось, что новый тренерский штаб клуба во главе с Остапом Маркевичем начал чистку состава, но вряд ли кто-то мог бы подумать, что все будет настолько радикально.

Как сообщает официальный сайт “Черноморца”, ряды команды покинули ещё два игрока, на этот раз клуб попрощался с Виталием Гошкодерей и Владимиром Танчиком, которым был предоставлен статус свободных агентов.

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Если учесть последние две потери, всего за последние два месяца ряды “Черноморца” покинули пятнадцать игроков: Дмитрий Безотосный, Владимир Коваль, Максим Войтиховский, Василий Павлов, Денис Васильев, Александр Голиков, Александр Ковпак, Олег Остапенко, Андрей Ткачук, Дмитрий Рыжук, Сергей Воронин, Константин Ярошенко, Богдан Коваленко.

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Тэги: Виталий ГошкодеряВладимир ТанчикЧерноморец
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