Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня в украинском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

После вылета на предыдущей стадии донецкого “Шахтера”, фаворитом турнира без всякого сомнения стало киевское “Динамо”, хотя, судя по жребию, легко команде Алексея Михайличенко не будет.

Пары 1/4-й финала:

«Динамо» – «Александрия»

«Десна» – «Ворскла»

«Минай» – «Ингулец»

«Альянс» – «Мариуполь»

Отметим, матчи 1/4 финала пройдут весной следующего года. Примечательно, что на стадии четвертьфинала присутствуют сразу три команды из низших дивизионов: “Альянс” Вторая лига, “Ингулец” и “Минай” Первая лига.