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Футбол

Шовковский: Не горжусь тем, что бил Хачериди

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-голкипер “Динамо” Александр Шовковский вспомнил, как пытался перевоспитывать Евгения Хачериди. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Бить одноклубника – ненормально? А относиться так к всей команды – нормально? Во-первых, я не воспринимаю это как свое замечательное воздействие. Я не пишаючь тем, что сделал. Во-вторых, я понимал, что это была последняя капля.

Мы с Шевченко его просили, ему доказывали… Был момент, когда мы вместе чуть его не… Андрей меня тогда сдержал, сказал: «Давай не будем”. Были исчерпаны почти все возможности. Потом – эмоции”, – сказал Шовковский в программе Виктора Вацка.

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Источник: sportanalytic.com
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