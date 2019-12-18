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Футбол

Впервые за долгие годы: Барселона сыграла вничью с Реалом

Сергей СумскойНет комментариев
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В перенесенной игре 10-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» поделила очки с мадридским «Реалом».

Команды имели несколько хороших моментов, но не смогли их реализовать.

Таким образом, команды впервые за 17 лет сыграли в безголевую ничью.

Стоит отметить, в первом тайме игроки хозяев поля сделали три фол и получили за них три желтые карточки.

Барселона – Реал Мадрид 0:0

Барселона – тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

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Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения:

Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

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Тэги: БарселонаРеал
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