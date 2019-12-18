Впервые за долгие годы: Барселона сыграла вничью с Реалом

В перенесенной игре 10-го тура чемпионата Испании каталонская
«Барселона» поделила очки с мадридским «Реалом».
Команды имели несколько хороших моментов, но не смогли их
реализовать.
Таким образом, команды впервые за 17 лет сыграли в
безголевую ничью.
Стоит отметить, в первом тайме игроки хозяев поля сделали
три фол и получили за них три желтые карточки.
Барселона – Реал
Мадрид 0:0
Барселона – тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба,
Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).
Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос,
Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.
Предупреждения:
Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл
(70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: