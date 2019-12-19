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Футбол

Английская пресса: Зинченко идеально сыграл после возвращения

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский футболист Александр Зинченко помог своей команде выйти в полуфинал Кубка лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сыграл на том же уровне, на котором был до травмы – совершенного левого защитника. Битва за место в составе с конкурентом Бенжаменом Менди началась”, – пишет издание Manchester Evening News.

В полуфинале “Манчестер Сити” сыграет с “Манчестер Юнайтед”.

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Источник: sportanalytic.com
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