Английская пресса: Зинченко идеально сыграл после возвращения

Украинский футболист Александр Зинченко помог своей команде выйти в полуфинал Кубка лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сыграл на том же уровне, на котором был до травмы – совершенного левого защитника. Битва за место в составе с конкурентом Бенжаменом Менди началась”, – пишет издание Manchester Evening News.

В полуфинале “Манчестер Сити” сыграет с “Манчестер Юнайтед”.

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