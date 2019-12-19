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Футбол

Известный воспитанник Черноморца может вернуться в родной клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Зубейко

Одесский “Черноморец”, который провел масштабную кампанию по очищению состава от ненужных футболистов, начинает искать варианты усиления.

Как сообщает UA-Футбол, этой зимой состав “Черноморца” может пополнить Евгений Зубейко, который сейчас является свободным агентом. Игрок выступал в составе “Черноморца” в 2008-2014 и 2017-2018 годах.

Отметим, последним клубом Евгений Зубейко был клуб чемпионата Беларуси “Минск”, за который он провел 21 матч и забил два гола.

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Тэги: Евгений ЗубейкоМинскЧерноморец
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