Известный воспитанник Черноморца может вернуться в родной клуб

Одесский “Черноморец”, который провел масштабную кампанию по очищению состава от ненужных футболистов, начинает искать варианты усиления.

Как сообщает UA-Футбол, этой зимой состав “Черноморца” может пополнить Евгений Зубейко, который сейчас является свободным агентом. Игрок выступал в составе “Черноморца” в 2008-2014 и 2017-2018 годах.

Отметим, последним клубом Евгений Зубейко был клуб чемпионата Беларуси “Минск”, за который он провел 21 матч и забил два гола.