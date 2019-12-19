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Четверг, 19 декабря, 2019
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Футбол

Лебеденко стал виновником вылета Луго из Кубка Испании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Орест Лебеденко

Украинский защитник Орест Лебеденко стал одним из антигероев встречи испанского “Луго” против скромного “Сестао”.

В матче 1/64 финала Кубка Испании более статусный “Луго” не сумел дожать своего соперника в основное время (1:1). Команды перевели встречу в серию пенальти, где лучшими оказались футболисты “Сестао”. Примечательно, что решающий мяч не забил украинец Орест Лебеденко.

Напомним, для воспитанника “Карпат”, который перебрался в Испанию прошлой зимой, вчерашний матч стал шестым в нынешнем сезоне.

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Тэги: Кубок ИспанииЛугоОрест Лебеденко
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