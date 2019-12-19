Лебеденко стал виновником вылета Луго из Кубка Испании

Украинский защитник Орест Лебеденко стал одним из антигероев встречи испанского “Луго” против скромного “Сестао”.

В матче 1/64 финала Кубка Испании более статусный “Луго” не сумел дожать своего соперника в основное время (1:1). Команды перевели встречу в серию пенальти, где лучшими оказались футболисты “Сестао”. Примечательно, что решающий мяч не забил украинец Орест Лебеденко.

Напомним, для воспитанника “Карпат”, который перебрался в Испанию прошлой зимой, вчерашний матч стал шестым в нынешнем сезоне.