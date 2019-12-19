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Футбол

Официально: Такуми Минамино – игрок Ливерпуля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Такуми Минамино

За две недели до открытия трансферного окна английский “Ливерпуль” завершил первую сделку по усилению состава.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, новичком команды стал японский нападающий австрийского “Зальцбурга” Такуми Минамино. Срок соглашения не разглашается. По предварительным данным, один из лидеров “Ред Булла” обошелся “красным” в 7,25 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Такуми Минамино пять голов и пять результативных передач в рамках чемпионата Австрии, а также два гола и три передачи в шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

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Тэги: ЗальцбургЛиверпульТакуми Минамино
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