Рейтинг ФИФА: Сборная Украины сохранила свои позиции

Официальный сайт ФИФА обнародовал рейтинг лучших сборных планеты.

Отсутствие больших, международных матчей нашло свое отражение в свежем рейтинге ассоциации. Из ведущих 50-ти сборных мира лишь сборной Южной Кореи удалось изменить свои позиции.

Сборная Украины, которая выдала блестящий год, финиширует в 2019 году на 24 месте. К слову, соперники по чемпионату Европы сборные Голландии и Австрии расположились на 14 и 26 месте соответственно.

1. Бельгия – 1765 очков

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622…

14. Голландия – 1604…

24. Украина – 1537…

26. Австрия – 1507