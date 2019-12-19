Рейтинг ФИФА: Сборная Украины сохранила свои позиции

Официальный сайт ФИФА обнародовал рейтинг лучших сборных планеты.
Отсутствие больших, международных матчей нашло свое отражение в свежем рейтинге ассоциации. Из ведущих 50-ти сборных мира лишь сборной Южной Кореи удалось изменить свои позиции.
Сборная Украины, которая выдала блестящий год, финиширует в 2019 году на 24 месте. К слову, соперники по чемпионату Европы сборные Голландии и Австрии расположились на 14 и 26 месте соответственно.
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622…
14. Голландия – 1604…
24. Украина – 1537…
26. Австрия – 1507
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