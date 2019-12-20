Гол Забитцера стал лучшим на групповом этапе ЛЧ. ВИДЕО

В УЕФА назвали автора лучшего гола групповой стадии Лиги
чемпионов.
В голосовании первое место занял полузащитник «РБ Лейпциг»
Марсель Забитцер.
Вторым стал нападающий каталонской «Барселоны» Луиса
Суареса, а в тройке лидеров стал забитый гол полузащитника туринского
«Ювентуса» Дугласа Косты.
Добавим, четвертым стал нападающий миланского «Интера»
Лаутаро Мартинеса.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉4) Lautaro Martínez, @Inter_en Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉4) Lautaro Martínez, @Inter_en Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy
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