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Футбол

Гол Забитцера стал лучшим на групповом этапе ЛЧ. ВИДЕО

Сергей СумскойНет комментариев
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В УЕФА назвали автора лучшего гола групповой стадии Лиги чемпионов.

В голосовании первое место занял полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер.

Вторым стал нападающий каталонской «Барселоны» Луиса Суареса, а в тройке лидеров стал забитый гол полузащитника туринского «Ювентуса» Дугласа Косты.

Добавим, четвертым стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

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Тэги: Лига Чемпионов
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