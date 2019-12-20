Новое на сайте

еще
Пятница, 20 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально. Хацкевич с Шацких тренировать клуб в России (+ФОТО)
Футбол

Официально. Хацкевич с Шацких тренировать клуб в России (+ФОТО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич стал главным тренером российского “Ротора”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Условия контракта не разглашаются, но известно, что ассистентом белоруса будет Максим Шацких.

Официальный сайт клуба из Волгограда, который выступает в низшем дивизионе, утверждает, что Хацкевич возложил цветы к “вечному огню”. Процесс перекрашивания белоруса завершился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок “Динамо” сказал, что больше всего бесило Хацкевича

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Двое игроков “Днепра-1” идут в одиозный клуб Первой лиги

Шаран: “Динамо” по силе сейчас даже не второе в Украине

Экс-игрок “Шахтера” назвал главные минусы донецкого клуба

Рейтинг ФИФА. Украина держит свои позиции

Защитник “Динамо”: Донбасс для меня – это не родина

Закрыть