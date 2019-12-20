Официально. Хацкевич с Шацких тренировать клуб в России (+ФОТО)

Бывший наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич стал главным тренером российского “Ротора”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Условия контракта не разглашаются, но известно, что ассистентом белоруса будет Максим Шацких.

Официальный сайт клуба из Волгограда, который выступает в низшем дивизионе, утверждает, что Хацкевич возложил цветы к “вечному огню”. Процесс перекрашивания белоруса завершился.

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