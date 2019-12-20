Рейтинг ФИФА. Украина держит свои позиции

Сегодня ФИФА опубликовала последний в этом году рейтинг национальных сборных. Сообщает сайт EURO.com.ua
Поскольку за последний месяц матчей не было, сборная Украины сохранила свое 24-е место и имеет 1537 очков в активе.
Впереди нас расположены Уэльс и США, которые имеют на три очка больше. Догнать Украину пытается Венесуэла, которая уступает нам 20 пунктами.
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