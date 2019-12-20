Шаран: “Динамо” по силе сейчас даже не второе в Украине

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран спокойно отреагировал на жеребьевку четвертьфинала Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он заявил, что еще заранее имел ощущение, что его команда сыграет там с “Динамо”, и ничего страшного в этом не видит.

Шаран подчеркнул, что первой командой Украины сейчас является “Шахтер”, а сразу после нее стоит “Заря”.

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