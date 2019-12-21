Бывший игрок сборной Украины покинул Десну

Как минимум одного важного игрока недосчитается черниговская “Десна” во второй половине сезона чемпионата Украины.
Как стало известно, ряды “Северян” покинул бывший игрок сборной Украины и ряда клубов чемпионата Андрей Богданов. О своем уходе опытный полузащитник сообщил на своей странице в Инстаграмм.
«Хочу от чистого сердца поблагодарить «Десну» за этот год. Президента клуба, болельщиков, персонал, докторов, тренеров и, конечно, партнеров по команде. Успехов вам в дальнейшем, но наши пути расходятся. Удачи «Десна».