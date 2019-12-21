Бывший игрок сборной Украины покинул Десну

Как минимум одного важного игрока недосчитается черниговская “Десна” во второй половине сезона чемпионата Украины.

Как стало известно, ряды “Северян” покинул бывший игрок сборной Украины и ряда клубов чемпионата Андрей Богданов. О своем уходе опытный полузащитник сообщил на своей странице в Инстаграмм.

«Хочу от чистого сердца поблагодарить «Десну» за этот год. Президента клуба, болельщиков, персонал, докторов, тренеров и, конечно, партнеров по команде. Успехов вам в дальнейшем, но наши пути расходятся. Удачи «Десна».

Напомним, в составе “Десны” Андрей Богданов выступал начиная с января этого года. В общей сложности он провел 25 матчей, забил гол и сделал четыре результативные передачи.