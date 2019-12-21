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Футбол

Фаны Альбасете трогательно поддержали Зозулю

Сергей СумскойНет комментариев
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Болельщики испанского клуба «Альбасете» поддержали нападающего команды Романа Зозулю, в адрес которого фаны «Райо Вальекано» скандировали оскорбления «####### нацист», передает La Sexta.

Во время игры «Альбасете» – «Эльче» на одной из трибун стадиона появился баннер с надписью «Мы все — Зозуля».

Кроме того, на 10-й минуте болельщики начали скандировать его имя.

Напомним, в испанском клубе украинец играет под 10-м номером.

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Тэги: АльбасетеИспанияРоман Зозуля
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