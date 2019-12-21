Фаны Альбасете трогательно поддержали Зозулю

Болельщики испанского клуба «Альбасете» поддержали нападающего команды Романа Зозулю, в адрес которого фаны «Райо Вальекано» скандировали оскорбления «####### нацист», передает La Sexta.

Во время игры «Альбасете» – «Эльче» на одной из трибун стадиона появился баннер с надписью «Мы все — Зозуля».

Кроме того, на 10-й минуте болельщики начали скандировать его имя.

Напомним, в испанском клубе украинец играет под 10-м номером.