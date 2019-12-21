Фаны Альбасете трогательно поддержали Зозулю

Болельщики испанского клуба «Альбасете» поддержали нападающего команды Романа Зозулю, в адрес которого фаны «Райо Вальекано» скандировали оскорбления «####### нацист», передает La Sexta.
Во время игры «Альбасете» – «Эльче» на одной из трибун
стадиона появился баннер с надписью «Мы все — Зозуля».
Кроме того, на 10-й минуте болельщики начали скандировать
его имя.
Напомним, в испанском клубе украинец играет под 10-м
номером.
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