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Футбол

Гладкий напомнил о себе голом в чемпионате Турции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Гладкий

Бывший форвард сборной Украины и донецкого “Шахтера” Александр Гладкий стал одним из героев матча между “Адана Демирспор” и “Умраниеспором”.

Опытнейший украинский форвард вышел в стартовом составе “Адана Демирспор” и сумел на двадцатой минуте матча отличиться результативным ударом. Его клуб в итоге выиграл со счетом 4:2.

Отметим, для Александра Гладкого это второй гол в нынешнем сезоне, всего же с момента перехода в “Адана Демирспор” он забил семь голов.

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Тэги: Адана ДемирспорАлександр Гладкийнаши за рубежом
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