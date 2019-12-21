Гладкий напомнил о себе голом в чемпионате Турции

Бывший форвард сборной Украины и донецкого “Шахтера” Александр Гладкий стал одним из героев матча между “Адана Демирспор” и “Умраниеспором”.

Опытнейший украинский форвард вышел в стартовом составе “Адана Демирспор” и сумел на двадцатой минуте матча отличиться результативным ударом. Его клуб в итоге выиграл со счетом 4:2.

Отметим, для Александра Гладкого это второй гол в нынешнем сезоне, всего же с момента перехода в “Адана Демирспор” он забил семь голов.