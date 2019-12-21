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Футбол

Клопп завоевал 3-й трофей с Ливерпулем

Сергей СумскойНет комментариев
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В субботу, 21 декабря, «Ливерпуль» выиграл клубный Чемпионат мира, в финале переиграв бразильский клуб «Фламенго» (0:0, 1:0 в дополнительное время).

Этот трофей стал третьим для немецкого специалиста Юргена Клоппа на посту главного тренера мерсисайдцев, у руля которых коуч работает с 2015 года.

Напомним, в июне «Ливерпуль» стал сильнейшим клубом континента, выиграв Лигу чемпионов. В августе команде Клоппа покорился Суперкубок УЕФА. В обеих матчах «Красные» одолели команды из Англии.

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Тэги: ЛиверпульЮрген Клопп
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