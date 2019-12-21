Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира-2019

В финале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» переиграл/уступил
«Фламенго».
В основное время команды не смогли определить сильнейшего,
хотя имели достаточное количество голевых моментов.
В свою очередь, в дополнительное время сильнее оказались
европейские чемпионы, которые вышли вперед благодаря голу Фирмино. Этот мяч в итоге
стал победным.
Ливерпуль Англия – Фламенго Бразилия 1:0
Гол:
1:0 – 99 Фирмино.
Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон,
ван Дейк, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах,
Фирмино.
Фламенго – Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго
Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон, Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао,
Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
Предупреждения:
Мане (45), Салах (81), Витиньо (90).
Напомним, в матче за 3-е место «Монтеррей» в серии пенальти
победил «Аль-Хилаль».
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