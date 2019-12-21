Ливерпуль выиграл клубный чемпионат мира-2019

В финале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» переиграл/уступил «Фламенго».

В основное время команды не смогли определить сильнейшего, хотя имели достаточное количество голевых моментов.

В свою очередь, в дополнительное время сильнее оказались европейские чемпионы, которые вышли вперед благодаря голу Фирмино. Этот мяч в итоге стал победным.

Ливерпуль Англия – Фламенго Бразилия 1:0

Гол:

1:0 – 99 Фирмино.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

Фламенго – Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон, Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

Предупреждения:

Мане (45), Салах (81), Витиньо (90).

Напомним, в матче за 3-е место «Монтеррей» в серии пенальти победил «Аль-Хилаль».