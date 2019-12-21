Лунин обвалился в цене

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

Голкипер “Вальядолида” Андрей Лунин теперь стоит всего 3 млн евро, что в два с половиной раза меньше прежних 7,5 млн.

Напомним, контракт Лунина принадлежит “Реалу”, а за нынешний клуб он дебютировал лишь на этой неделе.

Трансферная цена защитника “Леганеса” Василия Кравца упала с 3 евро до 2 миллионов.

На вершине рейтинга Лионель Месси (“Барселона”), Эден Азар (“Реал”), Антуан Гризманн (“Барселона”) и Жоау Феліш (Атлетико), которые стоят более 100 млн евро.