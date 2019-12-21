Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Молодой бразильский талант “Шахтера” Майкон может переехать в чемпионат Франции.

Как сообщает журналист Globo Марсело Брага, к 22-летнему форварду “горняков” большой интерес проявляет один из клубов французского чемпионата. Кто именно, журналист не сообщил.

Отметим, в нынешнем сезоне Майкон провел лишь три поединка в составе донецкого клуба, правда, столь блеклую статистику можно объяснить травмой, из-за которой он пропустил большую часть сезона.