Арсенал нацелился на Дриса Мертенса

Лондонский “Арсенал” во время зимнего трансферного окна попытается усилить свой состав одним из символов неаполитанского “Наполи” последних лет Дрисом Мертенсом.

Как сообщает Sky Sports, переговоры по переходу 32-летнего бельгийского вингера могут стартовать уже в ближайшее время. Учитывая нежелание игрока продлевать контракт с “Наполи”, “Арсенал” будет иметь возможность подписать Мертенса всего лишь за десять миллионов евро.

Напомним, контракт бельгийского полузащитника с “Наполи” заканчивается следующим летом, ранее сообщалось, что тот может продолжить свою карьеру в чемпионате Китая.