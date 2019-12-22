Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАрсенал нацелился на Дриса Мертенса
Футбол

Арсенал нацелился на Дриса Мертенса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дрис Мертенс

Лондонский “Арсенал” во время зимнего трансферного окна попытается усилить свой состав одним из символов неаполитанского “Наполи” последних лет Дрисом Мертенсом.

Как сообщает Sky Sports, переговоры по переходу 32-летнего бельгийского вингера могут стартовать уже в ближайшее время. Учитывая нежелание игрока продлевать контракт с “Наполи”, “Арсенал” будет иметь возможность подписать Мертенса всего лишь за десять миллионов евро.

Напомним, контракт бельгийского полузащитника с “Наполи” заканчивается следующим летом, ранее сообщалось, что тот может продолжить свою карьеру в чемпионате Китая.

загрузка...
Тэги: АрсеналДрис МертенсНаполи
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Зубков
Зубков прокомментировал слухи о своем переезде в Италию

Николая Морозюк
Морозюк поучаствовал в победном матче Ризеспора

Алексей Миранчук
МЮ готовит щедрое предложение по игроку сборной России

Два игрока Ливерпуля вошли в тройку лучших игроков Африки по итогам 2019 года

Олег Шумовицкий
Нива Винница получила нового главного тренера

Закрыть