Челси подписал 16-летнего вундеркинда из Норвегии

Лондонский “Челси” оформил первую сделку после снятия трансферного запрета.

Первым новичком “аристократов” стал 16-летний нападающий юношеской сборной Норвегии и норвежского “Тромсе” Брайян Фиабемба. Как сообщает британская пресса, переговоры по переходу игрока уже завершены. Фиабемба перейдет в “Челси” уже в январе.

Отметим, Брайян Фиабемба считается одним из главных талантов норвежского футбола. Не так давно он дебютировал в составе “Тромсе”, также он является лидером юношеской сборной своей страны, за которую забил шесть голов.