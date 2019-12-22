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Футбол

Челси подписал 16-летнего вундеркинда из Норвегии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Брайян Фиабемба

Лондонский “Челси” оформил первую сделку после снятия трансферного запрета.

Первым новичком “аристократов” стал 16-летний нападающий юношеской сборной Норвегии и норвежского “Тромсе” Брайян Фиабемба. Как сообщает британская пресса, переговоры по переходу игрока уже завершены. Фиабемба перейдет в “Челси” уже в январе.

Отметим, Брайян Фиабемба считается одним из главных талантов норвежского футбола. Не так давно он дебютировал в составе “Тромсе”, также он является лидером юношеской сборной своей страны, за которую забил шесть голов.

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Тэги: Брайян ФиабембаТромсеЧелси
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