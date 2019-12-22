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Футбол

Черноморец нашел усиление в Горняк-Спорте

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Лиховидько

Одесский “Черноморец” продолжает искать варианты для усиления состава с прицелом на весеннюю часть сезона.

Как сообщает Sport Arena, в ближайшее время состав “моряков” может пополнить 27-летний экс-защитник “Горняк-Спорта” Виктор Лиховидько. Контракт футболиста с клубом из Горишних Плавнив подошел к концу, что позволяет ему перейти в “Черноморец” бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из новичков “Черноморца” во время зимнего трансферного окна может стать Евгений Зубейко, который покинул состав ФК “Минск”.

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Тэги: Виктор ЛиховидькоГорняк-СпортЧерноморец
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