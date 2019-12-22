Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЕвгений Бохашвили финишировал на четвертом месте в списке бомбардиров чемпионата Индонезии
Футбол

Евгений Бохашвили финишировал на четвертом месте в списке бомбардиров чемпионата Индонезии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Бохашвили

Воспитанник днепровского “Днепра” Евгений Бохашвили провел свой самый результативный сезон в карьере.

Перебравшись в клуб ПСС Слеман из Индонезии, украинский форвард достаточно быстро стал одним из лидеров середняка местного чемпионата.

Сегодня в чемпионате Индонезии был сыгран последний тур, ПСС Слеман несмотря на победу, финишировал лишь на восьмом месте в лиге, тем не менее Бохашвили этот сезон может занести себе в актив. На счету украинца 16 голов и две результативные передачи в 32 матчах чемпионата Индонезии, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги.

загрузка...
Тэги: Евгений Бохашвилинаши за рубежомПСС
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Дрис Мертенс
Арсенал нацелился на Дриса Мертенса

Александр Зубков
Зубков прокомментировал слухи о своем переезде в Италию

Николая Морозюк
Морозюк поучаствовал в победном матче Ризеспора

Алексей Миранчук
МЮ готовит щедрое предложение по игроку сборной России

Два игрока Ливерпуля вошли в тройку лучших игроков Африки по итогам 2019 года

Закрыть