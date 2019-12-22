Евгений Бохашвили финишировал на четвертом месте в списке бомбардиров чемпионата Индонезии

Воспитанник днепровского “Днепра” Евгений Бохашвили провел свой самый результативный сезон в карьере.

Перебравшись в клуб ПСС Слеман из Индонезии, украинский форвард достаточно быстро стал одним из лидеров середняка местного чемпионата.

Сегодня в чемпионате Индонезии был сыгран последний тур, ПСС Слеман несмотря на победу, финишировал лишь на восьмом месте в лиге, тем не менее Бохашвили этот сезон может занести себе в актив. На счету украинца 16 голов и две результативные передачи в 32 матчах чемпионата Индонезии, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги.