Форвард Шахтера продолжает разрывать турецкую Суперлигу

Нападающий донецкого “Шахтера” Оларенваджу Кайоде, который не сумел справиться с конкуренцией в донецким клубе, продолжает радовать своей игрой болельщиков «Газишехир Газиантеп», куда он перебрался на правах аренды.

Вчера нигерийский нападающий стал героем встречи против “Касымпаши”, Кайоде записал на свой счет два гола и результативную передачу, что позволило его команде праздновать победу со счетом 4:3.

Напомним, что неделей ранее форвард также записал на свой счет 2+1 по набранным очкам за матч, всего же в нынешнем сезоне на его счету семь голов и шесть результативных передач в 14 матчах за «Газишехир Газиантеп»