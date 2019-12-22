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Футбол

Форвард Шахтера продолжает разрывать турецкую Суперлигу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Оларанваджу Кайоде

Нападающий донецкого “Шахтера” Оларенваджу Кайоде, который не сумел справиться с конкуренцией в донецким клубе, продолжает радовать своей игрой болельщиков «Газишехир Газиантеп», куда он перебрался на правах аренды.

Вчера нигерийский нападающий стал героем встречи против “Касымпаши”, Кайоде записал на свой счет два гола и результативную передачу, что позволило его команде праздновать победу со счетом 4:3.

Напомним, что неделей ранее форвард также записал на свой счет 2+1 по набранным очкам за матч, всего же в нынешнем сезоне на его счету семь голов и шесть результативных передач в 14 матчах за «Газишехир Газиантеп»

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Тэги: Газишехир ГазиантепОларанваджу КайодеШахтер
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