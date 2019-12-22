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Футбол

Морозюк поучаствовал в победном матче Ризеспора

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николая Морозюк

Бывший полузащитник сборной Украины Николай Морозюк продолжает пользоваться доверием со стороны тренерского штаба турецкого “Ризеспора”.

Вчера украинец традиционно вышел в стартовом составе своего клуба, заняв позицию на правом фланге защиты. Результативными действиями он не отличился, но был среди самых активных игроков матча. Аналитический портал Sofa Score оценил игрока оценкой 6,7 баллов.

“Ризеспор” матч против “Малатьяспора” выиграл со счетом 0:2 и сумел оторваться от зоны вылета на шесть очков.

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Тэги: наши за рубежомНиколай МорозюкРизеспор
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