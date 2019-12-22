МЮ готовит щедрое предложение по игроку сборной России

Лидер московского “Локомотива” Алексей Миранчук продолжает пользоваться большим спросом среди ведущих клубов Европы.
Ранее уже сообщалось, об интересе к российскому игроку со стороны “Ювентуса” и “Монако”, теперь же о своих планах относительно футболиста заявил “Манчестер Юнайтед”.
Как сообщает Tuttomercatoweb, “красные дьяволы” могут оформить переход игрока сборной России уже в январское трансферное окно. Чтобы убедить отпустить игрока “Локомотива”, боссы “МЮ” готовы предложить 40 миллионов евро.