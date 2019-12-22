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Футбол

“Шахтер” продает двух бразильцев, “Динамо” примет 5 млн легионера и вернет Русина

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек “Шахтера” Веллінгтом Нем вряд ли продолжит выступления в “Флуминенсе”.

Аренда 27-летнего футболиста подходит к концу, поэтому теперь “горняки” будут рассматривать только вариант с его выкупом.

А Нем хоть и нужен “Флуминенсе” в следующем сезоне, но денег на трансфер там нет. Поэтому ждем новости.

***
Полузащитник “Шахтера” Майкон заинтересовал в своих услугах клуб из французской Лиги 1.

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Об этом информируют СМИ Бразилии.

Впрочем сам 22-летний игрок выразил желание остаться в составе “горняков”, чтобы завоевать право участия на Олимпиаде-2020 в Токио

В сезоне 2019/20 Майкон почти не играл из-за травмы.

"Шахтар" продає двох бразильців, "Динамо" візьме 5 млн за легіонера і поверне Русина

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Нападающий Назарий Русин зимой покинет “Зарю”.

“Динамо” решило воспользоваться опцией досрочного возвращения 21-летнего игрока из аренды.

Решение в отношении Русина уже принято, он отправится на зимние сборы вместе с киевлянами. Очевидно, это связано с возможной дисквалификацией Артема Беседина за допинг.

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"Шахтар" продає двох бразильців, "Динамо" візьме 5 млн за легіонера і поверне Русина

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Стало известно, почему переговоры относительно трансфера защитника “Динамо” Сідклея в “Коринтианс” остановились.

Киевляне хотели за резервиста не менее 5 млн евро, что заставило его бывший клуб отказаться от варианта с возвращением.

Клубы могут снова сесть за переговоров уже после Нового года. Сідклей связан контрактом до конца сезона 2022/23.

"Шахтар" продає двох бразильців, "Динамо" візьме 5 млн за легіонера і поверне Русина

Источник: sportanalytic.com
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