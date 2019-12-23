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Футбол

Арсенал определился с потенциальной заменой Обамеянгу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кевин Фолланд

Возможный уход из команды Пьер-Эмерика Обамеянга, который сообщил руководству клуба о желании сменить клубную прописку вынуждает боссов “Арсенала” искать варианты замены габонскому форварду.

Как сообщает Sky Sports, приоритетным вариантом для лондонского клуба является нападающий сборной Германии и леверкузенского “Байера” Кевин Фолланд. Скауты “канониров” были замечены на ряде последних матчей “аптекарей”. Переход игрока могут оформить уже в январе.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Кевина Фолланда семнадцать матчей, пять голов и семь результативных передач. Его контракт с “Байером” заканчивается через полтора года.

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Тэги: АрсеналБайерКевин Фолланд
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