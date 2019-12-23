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Понедельник, 23 декабря, 2019
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Футбол

Динамо активно ищет нового нападающего

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Беседин

Возможная дисквалификация Артема Беседина, которого подозревают в употреблении допинга, а также провальная игра в исполнении Франа Соля и Жерсона Родригеса вынуждает руководство киевского “Динамо” искать варианты усиления линии атаки.

По информации журналиста Кирилла Крижановского, клуб досрочно возвращает из аренды Назария Русина, который отправится с “Динамо” на зимние сборы. Также руководство клуба активно изучает предложения агентов по игрокам линии нападения. “Динамо” рассчитывает найти нового форварда до начала зимних сборов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Фран Соль и Жерсон Родригес зимой будут выставлены на трансфер.

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Тэги: Артем БесединДинамоЖерсон РодригесФран Соль
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