Динамо активно ищет нового нападающего

Возможная дисквалификация Артема Беседина, которого подозревают в употреблении допинга, а также провальная игра в исполнении Франа Соля и Жерсона Родригеса вынуждает руководство киевского “Динамо” искать варианты усиления линии атаки.

По информации журналиста Кирилла Крижановского, клуб досрочно возвращает из аренды Назария Русина, который отправится с “Динамо” на зимние сборы. Также руководство клуба активно изучает предложения агентов по игрокам линии нападения. “Динамо” рассчитывает найти нового форварда до начала зимних сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что Фран Соль и Жерсон Родригес зимой будут выставлены на трансфер.