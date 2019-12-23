Илья Близнюк может возглавить Николаев

Бывший главный тренер “Ильичёвца” и ряда других украинских команд Илья Близнюк рассматривается руководством середняка Первой лиги чемпионата Украины МФК “Николаев” в качестве нового главного тренера команды.

О переговорах с тренером заявил глава наблюдательного совета МФК Николаев Сергей Кантор, правда, он также ответил, что помимо Близнюка, клуб изучает и другие варианты.

«Мы провели переговоры с Ильей Близнюком. Он позитивный человек, мы с ним пообщались. Тем не менее, поиски главного тренера продолжаются. Есть несколько кандидатур, решение будет принято в ближайшее время. Близнюк — в числе кандидатов, сейчас мы рассмотрели три кандидатуры», — цитирует слова Кантора Footboom.