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Футбол

Ковпак близок к переходу в Полесье

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Ковпак

Житомирское “Полесье, которое вопреки финансовым проблемам ставит перед собой цель повыситься в классе, может подписать достаточно известного новичка.

Как сообщает Житомир.info, новичком “Полесья” может стать бывший форвард сборной Украины и ряда отечественных клубов Александр Ковпак. После ухода из “Черноморца” игрок стал свободным агентом.

Информацию о грядущем переходе игрока подтвердил главный тренер “Полесья” Анатолий Бесмертный.

«Нам надо игрок атаки. Ведем переговоры и ищем футболистов. Уже дал согласие Александр Ковпак быть в команде. Этому я очень рад, человек опытный, знаю его близко. Это человек, который принесет команде пользу.

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Тэги: Александр КовпакПолесьеЧерноморец
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