Михайличенко согласовал список игроков “Динамо”, которые будут на трансфере

Наставник киевского “Динамо” Алексей Михайличенко провел разговор с тренером молодежной команды клуба Юрием Морозом. Сообщает сайт EURO.com.ua

На этой встрече тренеры окончательно согласовали список тех футболистов, которых “бело-синие” попробуют продать уже зимой.

Мороз также заверил, что были обсуждены трансферные цели “Динамо” на ближайшее трансферное окно.

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