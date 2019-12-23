Михайличенко согласовал список игроков “Динамо”, которые будут на трансфере

Наставник киевского “Динамо” Алексей Михайличенко провел разговор с тренером молодежной команды клуба Юрием Морозом. Сообщает сайт EURO.com.ua
На этой встрече тренеры окончательно согласовали список тех футболистов, которых “бело-синие” попробуют продать уже зимой.
Мороз также заверил, что были обсуждены трансферные цели “Динамо” на ближайшее трансферное окно.
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