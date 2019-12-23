Наставник “Аталанты” сказал все, что думает об Малиновского

Главный тренер “Аталанты” Джанпьеро Гасперини защищает Руслана Малиновского. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он заявил на пресс-конференции после победы над “Миланом” (5:0), что украинскому хавбеку нужно немного больше времени, чтобы полностью адаптироваться к Серии А.
Игрок добавил, что ему нужна большая обойма, чтобы можно было проводить ротацию, поэтому Малиновский ему очень помогает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский: Я не хотел встречаться с “Шахтером” в Лиге чемпионов
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: