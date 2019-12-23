Наставник “Аталанты” сказал все, что думает об Малиновского

Главный тренер “Аталанты” Джанпьеро Гасперини защищает Руслана Малиновского. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он заявил на пресс-конференции после победы над “Миланом” (5:0), что украинскому хавбеку нужно немного больше времени, чтобы полностью адаптироваться к Серии А.

Игрок добавил, что ему нужна большая обойма, чтобы можно было проводить ротацию, поэтому Малиновский ему очень помогает.

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