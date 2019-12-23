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Футбол

Один из лучших игроков Олимпика покинул клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Вантух

Главный тренер донецкого “Олимпика” Висенте Гомес не сможет во второй половине сезона рассчитывать на одного из ведущих исполнителей клуба Романа Вантуха.

Аренда защитника киевского “Динамо” подошла к завершению, стороны не стали продлевать сотрудничество, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Роман Вантух по итогам сразу двух месяцев становился лучшим игроком “Олимпика” по версии болельщиков команды. Ранее сообщалось, что новым клубом игрока может стать СК “Днепр-1”.

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Тэги: ДинамоОлимпикРоман Вантух
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