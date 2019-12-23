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Футбол

Перуанский гранд нацелился на защитника Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карлос Самбрано

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, который за два года в киевском “Динамо” так и не сумел дебютировать, близок к возвращению на родину.

Как сообщает Futbol Peruano, новым клубом защитник может стать гранд чемпионата Перу “Альянс” Лима. Ранее клуб пытался оформить трансфер защитника, но не сумел найти нужную сумму денег. Теперь же руководство “Альянса” планирует арендовать защитника до конца сезона.

Напомним, ранее Карлос Самбрано уже покидал “Динамо”, защитник сборной Перу на правах аренды выступал в составе швейцарского “Базеля”.

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Тэги: АльянсДинамоКарлос Самбрано
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