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Понедельник, 23 декабря, 2019
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Футбол

Прикарпатье провело чистку состава

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Худобяк

Середняк Первой лиги чемпионата Украины “Прикарпатье” воспользовалось зимней паузой для чистки состава.

Как сообщает официальный сайт клуба из Ивано-Франковска, клуб покинуло сразу семь исполнителей, причем большинство из них отыгрывали огромную роль в становлении команды.

Статус свободных агентов получили следующие исполнители: Игорь Худобяк, Владимир Боришкевич, Виктор Яневич, Петр Ковальчук, Виктор Данищук, Василий Стефюк и Александр Солдатенко. Все семь игроков уже покинули расположение клуба.

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Тэги: Владимир БоришкевичИгорь ХудобьякПрикарпатье
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