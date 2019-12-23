Прикарпатье провело чистку состава

Середняк Первой лиги чемпионата Украины “Прикарпатье” воспользовалось зимней паузой для чистки состава.

Как сообщает официальный сайт клуба из Ивано-Франковска, клуб покинуло сразу семь исполнителей, причем большинство из них отыгрывали огромную роль в становлении команды.

Статус свободных агентов получили следующие исполнители: Игорь Худобяк, Владимир Боришкевич, Виктор Яневич, Петр Ковальчук, Виктор Данищук, Василий Стефюк и Александр Солдатенко. Все семь игроков уже покинули расположение клуба.