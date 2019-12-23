Шевченко: Я без проблем поднимаю голос на игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал короткий комментарий программе “Светская жизнь”. Сообщает сайт EURO.com.ua
В частности, он заявил, что для него главное – мотивировать игроков. И если для этого надо будет кричать, тогда наставник это сделает.
Шевченко добавил, что любит экспериментировать, но только тогда, если это на пользу.
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