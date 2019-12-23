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Футбол

Шевченко: Я без проблем поднимаю голос на игроков сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал короткий комментарий программе “Светская жизнь”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, он заявил, что для него главное – мотивировать игроков. И если для этого надо будет кричать, тогда наставник это сделает.

Шевченко добавил, что любит экспериментировать, но только тогда, если это на пользу.

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Источник: sportanalytic.com
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