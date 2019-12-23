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Футбол

Тарас Михалик может вернуться в Локомотив?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тарас Михалик

Достаточно интересные слухи появились в российских средствах массовой информации.

По словам журналиста Сергея Егорова, опытнейший украинский защитник Тарас Михалик, который летом вернулся в Украину, в ближайшее время может покинуть “Волынь”, подписав контракт с “Локомотивом”.

С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. «Млада-Болеслав» зимой обозначала цену – 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас «Локо» может вернуться к теме. И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», – написал Егоров.

Напомним, Тарас Михалик провел в составе “Локомотива” шесть лет, правда, в последних сезонах был игроком глубокого резерва.

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Тэги: ВолыньЛокомотивТарас Михалик
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