Цыганков попал в список возможных трансферов миланского Интера

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков получил ещё один вариант для развития своей дальнейшей карьеры.

По информации InterLive, молодой талант вице-чемпионов Украины был предложен главному тренеру миланского “Интера” Антонио Конте в качестве потенциального усиления. К кандидатуре украинца будет уделено внимание во время зимнего трансферного окна, хотя его трансфер и не будет приоритетом для “нерадзурри”, отмечает издание.

Напомним, ранее интерес к Цыганкову приписывали со стороны “Ромы”, “Милана”, “Боруссии” Дортмунд и ряда других известных клубов из чемпионатов ТОП-5.