Новое на сайте

еще
Понедельник, 23 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЦыганков попал в список возможных трансферов миланского Интера
Футбол

Цыганков попал в список возможных трансферов миланского Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виктор Цыганков

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков получил ещё один вариант для развития своей дальнейшей карьеры.

По информации InterLive, молодой талант вице-чемпионов Украины был предложен главному тренеру миланского “Интера” Антонио Конте в качестве потенциального усиления. К кандидатуре украинца будет уделено внимание во время зимнего трансферного окна, хотя его трансфер и не будет приоритетом для “нерадзурри”, отмечает издание.

Напомним, ранее интерес к Цыганкову приписывали со стороны “Ромы”, “Милана”, “Боруссии” Дортмунд и ряда других известных клубов из чемпионатов ТОП-5.

загрузка...
Тэги: Виктор ЦыганковДинамоИнтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Ефремов
Основной защитник Оболонь-Бровар покинул клуб

Кевин Фолланд
Арсенал определился с потенциальной заменой Обамеянгу

Артем Беседин
Динамо активно ищет нового нападающего

Роман Вантух
Один из лучших игроков Олимпика покинул клуб

Карлос Самбрано
Перуанский гранд нацелился на защитника Динамо

Закрыть