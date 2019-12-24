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Футбол

Динамо претендовало на Новаковича и Доньо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Годсвей Доньо

Киевское “Динамо”, трансфер которого в лице Франа Соля спустя год можно назвать провальным, параллельно с переговорами с испанцем имело и другие варианты для усиления линии атаки.

По информации журналистов ТаТоТаке, клуб рассматривал вариант с Новаковичем и Доньо, но ставка была сделана на Франа Соля.

Игорь Суркис в интервью Виктору Вацко сказал, что когда «Динамо» выбрало Франа Соля, то в шорт-листе были фамилии трех нападающих. Можем сказать, что это был сам Фран Соль, американец Андрия Новакович, который играет сейчас во «Фрозиноне», а также ганец Годсвей Доньо из датского «Норшелланда».

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Доньо – это форвард типажа Самуэля Это`О. У него рост 179 см, он приземистый и крепкий, хорошо бежит с мячом, может сместиться на флан и выдать кросс. Из этой тройки, как мне кажется, он был бы актуальнее всего.

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Тэги: Андрия НоваковичГодсвей ДоньоДинамо
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