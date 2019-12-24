Эрлинг Холанд в шаге от перехода в Ювентус

Один из самых востребованных молодых форвардов Европы Эрлинг Холанд определился со своим будущим клубом.

Феерический сезон, который провел норвежский форвард, привлек к нему внимание “Лейпцига”, “Боруссии”, “Манчестер Юнайтед”, “Милана” и “Ювентуса”. Самыми настойчивыми оказались представители “Старой Синьоры”, которым удалось достичь соглашение с форвардом.

Как сообщает Tuttosport, Эрлинг Холанд дал согласие на переход в “Ювентус”. Сделку завершат в январе. По предварительным данным туринский клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро.