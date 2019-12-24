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Футбол

Кандауров: Доволен, что горнякам попалась Бенфика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Кандауров

Известный украинский нападающий Сергей Кандауров, который в начале нулевых годов играл в составе “Бенфики”, прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, где его бывший клуб сыграет против донецкого “Шахтера”.

«Доволен, что горнякам попалась «Бенфика». Побывав на матче «Шахтер» — «Аталанта» (0:3), мы с португальским координатором с надеждой подумали об одном и том же: дай бог, чтобы донецкой команде выпали по жребию лиссабонцы.

Я уже нахожусь не в том возрасте, чтобы за кого-то болеть. Я просто смотрю футбол, анализирую, мыслю. За «Шахтер» я хоть никогда не болел, но в любом случае буду отдавать предпочтение украинскому клубу.

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На данном этапе португальская команда выглядит чуточку предпочтительнее. А вот в какой форме будут команды через два месяца — трудно сказать. За это время все может поменяться».

Напомним, “Бенфика”, как и “Шахтер” в своей группе Лиги Чемпионов финишировала на третьем месте.

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Тэги: БенфикаСергей КандауровШахтер
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