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Футбол

Маркос Алонсо один из трансферных приоритетов Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маркос Алонсо

Защитник сборной Испании и лондонского “Челси” Марко Алонсо может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большой интерес к игроку проявляет миланский “Интер”, главный тренер которого Антонио Конте хорошо знаком со способностями игрока по работе с ним в “Челси”. Сообщается, что Марко Алонсо также заинтересован в переходе в “Интер”.

Стоить отметить, что для оформления трансфера “Интеру” придется раскошелиться, “Челси” оценивает своего футболиста в 40 миллионов евро. Переговоры должны стартовать в ближайшее время.

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Тэги: ИнтерМаркос АлонсоЧелси
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