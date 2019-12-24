Официально: Манджукич перебрался в Катар

Нападающий сборной Хорватии и туринского “Ювентуса” Марио Манджукич продолжит свою карьеру в чемпионате Катара.

Как сообщает официальный сайт катарского “Аль-Духайля”, 33-летний форвард поставил подпись под контрактом с их клубом. Условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что “Ювентус” выручит на продаже форварда более пяти миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Марио Манджукич был игроком глубокого резерва, за “Старую Синьору” известный форвард в нынешнем сезоне не провел ни одного матча.