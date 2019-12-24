Новое на сайте

еще
Вторник, 24 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Манджукич перебрался в Катар
Футбол

Официально: Манджукич перебрался в Катар

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Марио Манджукич

Нападающий сборной Хорватии и туринского “Ювентуса” Марио Манджукич продолжит свою карьеру в чемпионате Катара.

Как сообщает официальный сайт катарского “Аль-Духайля”, 33-летний форвард поставил подпись под контрактом с их клубом. Условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что “Ювентус” выручит на продаже форварда более пяти миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Марио Манджукич был игроком глубокого резерва, за “Старую Синьору” известный форвард в нынешнем сезоне не провел ни одного матча.

загрузка...
Тэги: Аль-ДухайльМарио МанджукичЮвентус
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Ярмоленко
Вест Хэм готов выставить Ярмоленко на трансфер

Двух украинцев подняли до небес в Европе

“Динамо” відхрестилось от сборника Украины

Эксперт: “Динамо” надо решить проблемы без истерики

Иностранный эксперт: По-настоящему Цыганкова хотят “Рома” и “Милан”

Закрыть