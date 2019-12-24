Официально: Металлист-1925 представил первого зимнего новичка

Один из претендентов на выход в украинскую Премьер лигу “Металлист-1925” одним из первых клубов Первой лиги вышел из отпуска.

Вчера харьковская команда провела первую тренировку, а сегодня был представлен первый новичок команды. Как сообщает официальный сайт клуба, бывший защитник полтавской “Ворсклы” Сергей Ченбай стал полноправным игроком их клуба. О сроках контракта не сообщается.

Отметим, в составе “Ворсклы” новичок “Металлист-1925” провел лишь три поединка, за то он был одним из лидеров других команд Полтавской области “Кремня” и “Горняк-Спорта”.