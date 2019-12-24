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Футбол

Официально: Роман Вантух – игрок Александрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Вантух

Молодой талант киевского “Динамо” Роман Вантух, который не так давно покинул донецкий “Олимпик”, в связи с окончанием арендного соглашения, следующие полгода проведет в составе действующего бронзового призера чемпионата Украины – “Александрии”.

Как сообщает официальный сайт киевского “Динамо”, Роман Вантух перешел в александрийский клуб на правах аренды. Другие условия сделки не разглашаются.

Напомним, в составе “Олимпика” Роман Вантух был одним из ведущих исполнителей, он дважды признавался игроком месяца. В общей сложности он записал на свой счет 10 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: АлександрияглавноеДинамоРоман Вантух
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