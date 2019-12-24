Вест Хэм готов выставить Ярмоленко на трансфер

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в январе может покинуть лондонский “Вест Хэм”.

Как сообщает Football Insider, руководство “молотобойцев” готово рассмотреть вариант с продажей игрока. “Вест Хэм” отпустит украинца, если ему поступит предложение в размере 18 миллионов фунтов. К слову, именно столько английский середняк заплатил за игрока дортмундской “Боруссии”.

Отметим, несмотря на хороший старт и ряд успешных матчей, под конец года Ярмоленко потерял место в составе “Вест Хэма”. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, три гола и одна результативная передача.