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Футбол

Вест Хэм готов выставить Ярмоленко на трансфер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в январе может покинуть лондонский “Вест Хэм”.

Как сообщает Football Insider, руководство “молотобойцев” готово рассмотреть вариант с продажей игрока. “Вест Хэм” отпустит украинца, если ему поступит предложение в размере 18 миллионов фунтов. К слову, именно столько английский середняк заплатил за игрока дортмундской “Боруссии”.

Отметим, несмотря на хороший старт и ряд успешных матчей, под конец года Ярмоленко потерял место в составе “Вест Хэма”. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, три гола и одна результативная передача.

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Тэги: Андрей ЯрмоленкоВест Хэмглавное
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