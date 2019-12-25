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Среда, 25 декабря, 2019
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Футбол

Андрей Ткачук продолжит карьеру за границей

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ткачук

Бывший игрок одесского “Черноморца” Андрей Ткачук, который не так давно расторг с клубом контракт по обоюдному согласию, рассматривает варианты своего дальнейшего трудоустройства.

Как сообщает FootBoom, в 32-летнего игрока есть варианты с продолжением карьеры, как за границей, так и в Украине, правда, названия клубов пока не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Андрея Ткачука семнадцать матчей и один забитый гол. Ранее он успел поиграть в составе таких клубов, как “Полесье”, “Карпаты”, киевский “Арсенал”, “Ворскла”, казахстанские “Акжайык” и “Атырау”.

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Тэги: Андрей ТкачукКарпатыЧерноморец
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